استشهاد أكثر من 36 وإصابة العشرات في القصف الإسرائيلي على حلب بسوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عن استشهاد أكثر من 36 مدنيًا وعسكريًا وإصابة العشرات جراء القصف الإسرائيلي على مواقع قرب مطار حلب الدولي.

كما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، باستشهاد وإصابة عدد من المدنيين والعسكريين فجر اليوم، جراء عدوان إسرائيلي استهدف عددًا من النقاط في ريف مدينة حلب.

وذكر مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء السورية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن عدوانًا جويًا من اتجاه أثريا جنوب شرق حلب مستهدفًا عددًا من النقاط في ريف حلب وذلك بالتزامن مع اعتداء بالطيران المسير نفذته تنظيمات مسلحة من إدلب وريف حلب الغربي في محاولة منها لاستهداف المدنيين في مدينة حلب ومحيطها.