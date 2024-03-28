"معلومات تغير المناخ": عاصفة ترابية في طريقها لمناطق الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد

أكد الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، التابع لوزارة الزراعة، أن العاصفة الترابية في طريقها لمناطق الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد، ونصح بعدم السفر بين المحافظات.

بدأت حالة التقلبات الجوية، من أقصى الساحل الشمالي الغربي، بعد ظهر اليوم، واتجهت شرقاً لتشمل (السلوم – سيوه – مطروح – غرب الإسكندرية)، ثم الظهير الصحراوي للدلتا (العالمين – الضبعة – برج العرب - النوبارية – وادي النطرون)، وهي الان في طريقها إلى داخل الدلتا والقاهرة واحتمال شمال الصعيد ( الفيوم – بني سويف).

مظاهر حالة التقلبات:

أمطار من متوسطه الي غزيره علي السواحل الشمالية والصحراء الغربية وقد تصل إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد

درجة الحرارة :

ارتفاع قوي في درجات الحرارة وتكون ذروة الموجه الحارة تصادم في كتل هوائية باردة غرباً وحارة جافة

هبات رياح قوية:

متوقع نشاط قوي لرياح مثير للرمال والاتربة علي اغلب الانحاء الجمهورية الخميس اخر النهار وليلاً وطوال يوم الجمعة لذلك يرجي من مرضي الجيوب الأنفية الحذر .