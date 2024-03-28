العدل الدولية تأمر إسرائيل بضمان دخول المساعدات لغزة دون معوقات

أعلنت المحكمة الدولية اليوم الخميس عن تدابير جديدة تفرض على إسرائيل اتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة للتعاون مع الأمم المتحدة دون تأخير، وفقًا لاتفاقية منع التطهير العرقي.

وجاء في بيان أنه ينبغي على إسرائيل تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية بشكل عاجل وبدون عوائق على نطاق واسع، بالإضافة إلى زيادة قدرة وعدد نقاط العبور البرية إلى غزة والحفاظ على فتحها لأطول فترة ممكنة.

وأوضحت المحكمة الدولية أنه يجب على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها انتهاكات لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة، مثل منع تقديم المساعدات.

وشددت على ضرورة أن تقدم إسرائيل تقريراً للمحكمة حول التدابير التي ستتخذها في غضون شهر من تاريخ اليوم.