بالفيديو.. محمد أبو هاشم: هذا الأمر يحول عمل الزوجة في بيتها لعبادة الله

قال الدكتور محمد أبو هاشم، أمين لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن العمل يقبل بالنية ويرد بالنية، لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمال بالنيات يعتبرثلث الإسلام، لأنه يتعلق بالنية، حيث قال صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه".

وأوضح أمين لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بحلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية" الناس"، اليوم الأحد: "كل عمل لابد أن يقترن بنية والنية أيضا تجعل المباح والعادة عبادة، إذا إقترنت بالنية، فالنوم والأكل والشرب والرياضة، هذه مباحات لكن إذا اقترنت بنية بأكل وبشرب وبنام ليه، علشان أكون جندي من جنود الله أساعد الناس مرضاة لوجه الله، يبقى كده اتحولت إلى عبادة تأخذ عليها ثواب".



وتابع: "عمل ست البيت ومساعدتها للأولاد ولزوجها يتحول لعبادة، لو كان فى قلبها إنها تعمل هذا العمل برا لأولادها وزوجها كما أمرها الله، النية تكون فى القلب وليس بالتلفظ".



