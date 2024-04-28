هل ترفض أمريكا العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح؟.. القاهرة الإخبارية تكشف

قال رامي جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، إن الولايات المتحدة منذ اليوم الأول من الحديث الإسرائيلي عن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية وهي ترفض القيام بهذه العملية، إلا بعد تقديم إسرائيل لخطة موثوقة بشأن التعامل مع العدد الضخم من المدنيين المكتظين في رفح، والتي تشير بعض التقارير إلى أن أعدادهم وصل إلى مليون ونصف فلسطيني في مساحة صغيرة للغاية.

وأضاف "جبر" أن إسرائيل لديها أهداف لتحقيقها في رفح، وهي مطاردة بعض عناصر حركة حماس، الذين تقول عنهم إنهم يختبئون وسط المدنيين في رفح.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تختلف مع هذه الرؤية بشأن ما يجب القيام به في رفح، ولكنها تريد ألا يتعرض المدنيون في رفح لمزيد من الأذى، ولذلك، كانت وما زالت رافضة للقيام بأي عملية عسكرية في رفح.