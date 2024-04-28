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الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

هل ترفض أمريكا العملية العسكرية الإسرائيلية فى رفح؟.. القاهرة الإخبارية تكشف

رفح الفلسطينية
رفح الفلسطينية
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قال رامي جبر، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من واشنطن، إن الولايات المتحدة منذ اليوم الأول من الحديث الإسرائيلي عن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية وهي ترفض القيام بهذه العملية، إلا بعد تقديم إسرائيل لخطة موثوقة بشأن التعامل مع العدد الضخم من المدنيين المكتظين في رفح، والتي تشير بعض التقارير إلى أن أعدادهم وصل إلى مليون ونصف فلسطيني في مساحة صغيرة للغاية.

وأضاف "جبر" أن إسرائيل لديها أهداف لتحقيقها في رفح، وهي مطاردة بعض عناصر حركة حماس، الذين تقول عنهم إنهم يختبئون وسط المدنيين في رفح.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تختلف مع هذه الرؤية بشأن ما يجب القيام به في رفح، ولكنها تريد ألا يتعرض المدنيون في رفح لمزيد من الأذى، ولذلك، كانت وما زالت رافضة للقيام بأي عملية عسكرية في رفح.

القاهرة الاخبارية الولايات المتحدة منذ عملية عسكرية في رفح الفلسطينية إسرائيل