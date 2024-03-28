غدا.. افتتاح مسجد الحسين ببني سويف بعد إحلاله وتجديده

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رئيس مركز ومدينة ببا، في افتتاح مسجد الحسين "بعد إحلاله وتجديده "، في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع وإنشاء المساجد.

حيث من المقرر أن تقام شعائر صلاة الجمعة" غدا بعد افتتاح المسجد الكائن بعزبة غالي ناروس ، وتبلغ مساحته 245 م2 ، ويتكون من طابقين ، بتكلفة تُقدر بنحو 2.5 مليون جنيهاً تمويل مشترك" جهود ذاتية وخطة وزارة "