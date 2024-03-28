البورصة المصرية توقع بروتوكول تعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة

أعلنت البورصة المصرية والجامعة الأمريكية بالقاهرة، توقيع بروتوكول تعاون بين الجهتين في إطار مبادرة لنشر الثقافة المالية والادخار والاستثمار التراكمي بالبورصة حرصاً على تعظيم المساهمة في التنمية الشاملة في مصر.

تم الإعلان عن التعاون في مراسم توقيع اتفاقية التعاون بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة بحضور كلاً من أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصري والدكتور إيهاب عبد الرحمن، وكيل الشؤون الأكاديمية بالجامعة، والدكتور شريف كامل، عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة، والدكتور أيمن إسماعيل أستاذ ريادة الأعمال بكلية إدارة الأعمال، والدكتور وائل عبد اللطيف، الأستاذ المساعد بكلية إدارة الأعمال، وأحمد خليفة، مدير عام مركز الابتكار بالبورصة المصرية .

صرح أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية، بأن توقيع هذه الاتفاقية يأتي من منطلق حرص البورصة المصرية على نشر الثقافة المالية وثقافة الإدخار والاستثمار التراكمي بين الشباب وبالأخص طلبة الجامعات وذلك تفعيلا للمحور السادس من استراتيجية البورصة المصرية للتطوير والخاص بـ "الترويج ونشـر الثقافـة الماليـة والتدريـب والعلاقات الدوليـة".

وأضاف الشيخ، إن رفع مستوى الوعي والثقافة المالية لدى الشباب عموما وطلبة الجامعات خصوصا يؤدي إلى زيادة استثماراتهم في البورصة على المدى المتوسط والطويل، وتهدف إدارة البورصة المصرية إلى رفع معدلات استثمارات الشباب باعتبارهم الفئة العمرية الأكبر في مصر، كما أن ارتفاع مستوى الثقافة المالية للشباب يسهم في تغيير طبيعة النمط الاستهلاكي لديهم، بما يؤدي إلى ترشيد الاستهلاك وزيادة معدلات الادخار والاستثمار بينهم.

يأتي ذلك في إطار تفعيل المحور السابع من استراتيجية البورصة المصرية للتطوير والخاص بـ "التكنولوجيا المالية". وأضاف: نهدف إلى إعداد جيل جديد من مؤسسي الشركات الناشئة ورواد الأعمال القادرين على تأسيس الشركات الناشئة التي تُسهم في سد الفجوات التقنية في السوق ثم النهوض بهذه الشركات وزيادة حجم أعمالها بشكل يجعلها قابلة للاستمرارية.

كما قال رئيس البورصة: أنشأت البورصة المصرية مركزا للابتكار "CORBEH" ليكون بمثابة حاضنة أعمال للمبتكرين ورواد الأعمال بحيث يوفر بيئة تفاعلية محفزة للابتكار والعمل المشترك من أجل تحويل الأفكار الجديدة والمبتكرة إلى نماذج عمل أولية بشكل سريع وفعال، ولهذا يعتبر مركز الابتكار بالبورصة المصرية CORBEH”" هو نظام متكامل للابتكار يطلق عليه One Stop-Shop EcoSystem. وهو بمثابة بيئة اختبار فعلية للمنتجات الجديدة قبل إدماجها داخل الإطار التنظيمي.

وصرح الدكتور إيهاب عبد الرحمن، وكيل الشؤون الأكاديمية بالجامعة: "الجامعة حريصة على توفير تجربة تعليمية من واقع السوق المصري والعالمي ودعم مؤسسي الشركات المبتكرة في المراحل المختلفة. تعاوننا مع البورصة المصرية يعزز من خبرة الطلاب ويدعمهم بمهارات رفيعة المستوى كما يساهم في نشر أسس الثقافة المالية في المجتمع المصري."

وأضاف عبد الرحمن، أن التكنولوجيا المالية من دعامات الشمول المالي الأساسية التي عملت الجامعة على دعمها بقوة خلال السنوات الماضية: "في عام ٢٠١٥، قمنا بتأسيس برنامج التكنولوجيا المالية التابع لحاضنة أعمال AUC Venture Lab ليكون أول برنامج متخصص لدعم رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية. منذ تأسيسه، دعم البرنامج أكثر من ٨٠ شركة حاصدة لملايين من الاستثمارات وحصل على جوائز عالمية. وبهذا التعاون يضمن البرنامج فرص أهم لرواد الأعمال لمساعدتهم على تطوير شركاتهم وتسريع نموها."

وتشمل أهداف بروتوكول التعاون:

● تنظيم سلسلة من الندوات لنشر الوعي بمزايا القيد بالبورصة ونشر الثقافة المالية.

● تقديم محاضرات عن مبادئ البورصة وعن نموذج محاكاة البورصة (STOCKRIDERS) وإعداد وتوزيع كتيبات إلكترونية تعليمية من قبل البورصة.

● توفير برنامج تدريبي للطلبة المميزين لتحضيرهم لاجتياز برنامج 'سفراء البورصة المصرية' وهو برنامج يؤهل الطلبة للتدريس لطلبة المدارس.

● التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.

● التعاون مع حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية AUC Venture Lab في دعم بيئة المشروعات وريادة الأعمال، وذلك من خلال إتاحة العديد من البرامج والأنشطة التي تساعد على خلق جيل جديد من مؤسسي الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

● دعم البورصة المصرية للشركات الناشئة لطلاب وخريجي الجامعة الأمريكية بالقاهرة وحاضنة أعمال الجامعة في مجالات مختارة.

● يوفر مركز الابتكار والمختبر التنظيمي بالبورصة المصرية CORBEH للشركات الناشئة المبتكرة ورواد الأعمال بيئة فعلية آمنة لاختبار المنتجات والحلول ونماذج الأعمال المالية المبتكرة والخاضعة للرقابة تحت إشراف الجهة التشريعية مع تخفيف المتطلبات والشروط التنظيمية التي يتم تطبيقها على المؤسسات المالية القائمة. كما يوفر مركز الابتكار CORBEH للشركات الناشئة ورواد الأعمال المحتضنة لدى مركز ابتكار الجامعة AUC Innovation Hub وحاضنة أعمال الجامعة AUC Venture Lab فرصة مميزة للالتحاق بالمختبر التنظيمي وفقا للمعايير المطبقة.