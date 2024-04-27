مسئول: الدفاعات الجوية الأوكرانية تعترض 21 صاروخًا روسيًا

أعلن قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك، اليوم السبت، أن الجيش الروسي شن هجومًا صاروخيًا على أوكرانيا الليلة الماضية، وأن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية اعترضت 21 هدفًا من أصل 34.

وذكر أوليشوك في تصريح - نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - في المجمل، استخدم الجيش الروسي 34 صاروخًا جويًا وبريًا وبحريًا، حيث تم إطلاق تسعة صواريخ كروز من طراز Kh-101/Kh-555 من قاذفات القنابل الاستراتيجية Tu-95MS من منطقة ساراتوف الروسية وتم إطلاق تسعة صواريخ جوية موجهة من طراز Kh-59/Kh-69 من منطقتي بيلجورود وبحر آزوف وتم إطلاق صاروخين موجهين مضادين للطائرات من طراز S-300 من منطقة بيلجورود الروسية.

وأضاف أن روسيا أطلقت أيضًا صاروخي كروز من طراز إسكندر-ك من شبه جزيرة القرم وأربعة صواريخ بالستية من طراز Kh-47M2 Kindzhal من طائرات MiG-31K من منطقتي ريازان وتامبوف في روسيا وثمانية صواريخ كروز من طراز كاليبر من منطقة البحر الأسود.

وتابع المسئول الأوكراني أن الطائرات المقاتلة ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للقوات الجوية ومجموعات الإطفاء المتنقلة وأصول الحرب الإلكترونية التابعة لقوات الدفاع الأوكرانية شاركت في صد الهجوم الجوي الروسي؛ حيث أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية 21 هدفًا منها، بما في ذلك ستة صواريخ كروز من طراز Kh-101/Kh-555 وثمانية صواريخ جوية موجهة من طراز Kh-59/Kh-69 وصاروخ كروز إسكندر-K وستة صواريخ كروز من طراز كاليبر.