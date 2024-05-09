مصدر لـ"القاهرة الإخبارية": جار العمل على حل النقاط الخلافية في مفاوضات الهدنة بغزة

قال مصدر مطلع من القاهرة إن حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية يشاركون في جهود المفاوضات الجارية بشأن قطاع غزة، ويظهرون استعدادا لدعم وتقديم الجهود اللازمة لضمان نجاح وانجاح الجهود المصرية نحو التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في القطاع.

وأكد المصدر، في تصريحات نشرتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر مستمرة في جهودها للوصول إلى وقف لإطلاق النار، وتشير الإشارات إلى نضوج الاتفاق، لافتا إلى أن الجهات المشاركة تعمل على حل النقاط الخلافية خلال جولة المفاوضات المستمرة اليوم الخميس.

في تصريحات سابقة، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن شحنات الأسلحة الأمريكية المخطط لإرسالها إلى إسرائيل، والتي يعترف بأنها استخدمت في قتل المدنيين في قطاع غزة، ستتوقف في حال قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن غزو كبير على مدينة رفح الفلسطينية.