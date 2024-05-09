ضبط طنيين أسماك ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن ضبط 2035 كيلوجرام لحوم وأسماك مملحة غير صالحة للإستهلاك الآدمى، وذلك خلال حملات الرقابة والتفتيش، بعدد من مراكز المحافظة، على مدار أسبوع، شملت الأسواق والمطاعم والمحال التجارية، تحت إشراف الدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطرى بكفرالشيخ، بالتعاون مع إدارات التموين والصحة والجهات المعنية.

وأسفرت الحملات عن تحرير 36 محضرًا لمخالفات تموينية، وضبط 2035 كيلوجرام لحوم وأسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمى، ما بين «لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وأسماك مملحة بدون بيانات، «فسيح، ورنجة»، وأسماك مجمدة، ولحوم مفرومة»، تم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

وكلف محافظ كفرالشيخ، باستمرار الحملات التفتيشية على الأسواق والمطاعم والمحال التجارية، للتأكد من جودة المواد الغذائية المعروضة للبيع، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، خاصةً السلع الإستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، وذلك من خلال الحملات اليومية للرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية.

وأشار إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114.

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