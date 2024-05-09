حماية المستهلك: تشكيل لجنة مشتركة بين مصر وتركيا لنقل الخبرات المصرية

قال ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك ، إن زيارة هاكان اتاي الملحق التجاري لسفارة تركيا بالقاهرة تستهدف تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجهازين وترسيخ مفاهيم حماية المستهلك، وتبادل الخبرات بهدف رفع القدرات الفنية والمهنية وتطوير الأداء البشري بين الجانبين.

وأشار السجيني إلي أن القيادة السياسية أعطت أولوية كبيرة للإستثمار التركي في مصر، كما أن الدولة المصرية أعطت العديد من الحوافز لجذب الإستثمارات الأجنبية لمصر .

كما أشار إلى التعاون المثمر بين الجانبين في العديد من المجالات و أهمها نقل الخبرات المصرية - التدريب المشترك بين الجانبين - الإستفادة من التشريعات لكلا البلدين.

من جانبه، أكد "اتاي" على تعزيز سبل التعاون بين الجهازين في مختلف الملفات ومجالات العمل المشتركة، مؤكداً علي حرص بلاده على تعزيز أواصر التعاون الإقتصادي في مجال حماية المستهلك مع مصر بإعتبارها إحدى أهم الشركاء الأساسيين لتركيا بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيرا الى أن هناك العديد من الإتفاقيات بين مصر وتركيا لا سيما اتفاقيات التجارة الحرة.

وأكد أن تركيا الآن أصبح لديها تحول رقمي في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين كما هو الحال في مصر ، مؤكداً علي أهمية تعميق التعاون في مجال حماية المستهلك، وأيضا العمل علي الإستفادة من التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال ومنها آليات الرقابة علي الأسواق والتي حققت نجاحات عدة الفترة الماضية.

ويري اتاي أن الدولة المصرية سهلت إجراءات دخول الأتراك ، مما أدي إلي تدفق أعداد أكبر للدخول إلي مصر سواء بغرض السياحة أو الإستثمارات، مضيفاً إلي أنني تلقيت العديد من الإتصالات الهاتفية من العديد من رجال الأعمال الأتراك لتطلعهم لزيارة مصر للإستثمار بها، لا سيما وأن السوق المصري يمثل وجهة استثمارية متميزة لاسيما فى ظل حزم الحوافز الكبيرة التي توفرها الدولة المصرية للمستثمرين، وكذا الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها من المشروعات.

كما تناول اللقاء عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك والقضايا ذات الصلة بتعزيز وتبادل الخبرات، كما تباحث الأطراف المشاركة في بعض الأطروحات ذات الصلة بدعم وتعزيز العمل في منظمة الأونكتاد .

واختتم اللقاء بين الطرفين إلى تشكيل مجموعة عمل ممثلة في لجنة مشتركة بين الجانبين، للنظر و التباحث في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك، خلال المرحلة المقبلة من حيث نقل الخبرات المصرية وإجراء تدريبات مشتركة بين الجانبين.