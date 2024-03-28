ضبط صاحب مخبز لتجميعه 340 بطاقة تموينية في البحيرة

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، برئاسة محمد عبد العال، مدير المديرية، حملات مكبرة علي الأسواق والمخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وأسفرت بمركز المحمودية تم ضبط 8 مخابز لإنتاجهم خبر ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبر غير مطابق للمواصفات و 5 مخابز لعدم الاعلان عن مواعيد التشغيل ووزن الرغيف.

كما تم تحرير محضر لعدم وجود سجل زيارات بالمخبز وقت المرور وآخر لعدم نظافة ادوات العجين.

وبمركزى رشيد وإيتاى البارود تم ضبط مخبز لتجميعه 340 بطاقة تموينية و7 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وتمكنت إدارة تموين النوبارية وكفر الدوار من ضبط 9 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و5 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات ومخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى، كما تم تحرير 10محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و محضر لعدم نظافة أدوات العجين.

وبحملات مماثلة بمركزى شبراخيت وحوش عيسى تم ضبط مخبزين تصرفا فى 16شيكارة دقيق بلدى مدعم و 4 لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و 7 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و8 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و 5مخابز لعدم نظافة أدوات العجين ، كما تم تحرير 3 محاضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.