أمانة مستقبل وطن بالجيزة تكرم الفائزين بمسابقة حفظ القرآن

شارك النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، مساء اليوم، في احتفال أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة لتكريم الفائزين فى مسابقة حفظ القرآن الكريم.

جاء ذلك بحضور النائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد وأمين شئون الثقافة والفنون والرياضة، والنائب عصام هلال، الأمين العام المساعد، والنائب عادل ناصر، أمين الحزب بمحافظة الجيزة، والنائب عبد الوهاب خليل، أمين تنظيم المحافظة، وأمناء مساعدي أمانة التنظيم المركزية، وبمشاركة اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، والنائب أحمد سعد، وكيل مجلس النواب، وأعضاء هيئات مكاتب الحزب بمحافظة الجيزة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

وتضمن الحفل توزيع ٥٠ رحلة عمرة، إلى جانب ٢٠ جهاز عروسة، و٢٠ جائزة مالية، للفائزين بالمستويات المختلفة في المسابقة.

ووجه النائب أحمد عبدالجواد، الشكر لأمانة حزب مستقبل وطن بالجيزة، على جهودهم المميزة فى الفعاليات المختلفة التي ينظمها الحزب، مشيرا إلى أن هذه الفعاليات تؤكد دائما على قوة كيان حزب مستقبل وطن بقياداته في تنفيذ رؤية الحزب لدعم مؤسسات الدولة للعبور نحو الجمهورية الجديدة.

وأوضح النائب عادل ناصر، أمين الحزب بمحافظة الجيزة، أن أمانة الحزب تستمر في تنفيذ الفعاليات والتلاحم المستمر مع المواطنين خاصة في احتفالهم بشهر رمضان الكريم، بعدد كبير من الفعاليات.