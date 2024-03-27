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الأربعاء 27 مارس 2024
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فضائيات

المفتي : يجب الرجوع للأطباء لحسم حكم المسائل الطبية المتعلقة بالعبادات

الدكتور شوقي علام،
الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية
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شدد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على ضرورة رجوع المتصدر للفتوى إلى قول الأطباء وخاصة قبل حسم حكم المسائل الطبية المتعلقة بالعبادات مثل بخاخة الربو للصائم والحقنة الشرجية ونقاط الأذن.
أجاب المفتي، خلال لقائه الرمضاني اليومي في برنامج "اسأل المفتي" مع الإعلامي حمدي رزق، المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه الأمور لا يمكن تصورها فقهيًّا بالشكل الصحيح دون الرجوع لأهل الطب.
وتابع أنه من الأفضل أن يقوم المسلم بأداء الطاعات والأعمال الصالحة دون تعليقها على شرط..
 

الدكتور شوقي علام المسائل الطبية المتعلقة بالعبادات بخاخة الربو نقاط الأذن