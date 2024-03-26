سنغافورة تحقق في اصطدام سفينة ترفع علمها بجسر "بالتيمور" بأمريكا

أعلنت هيئة الملاحة البحرية والمواني في سنغافورة، اليوم الثلاثاء، أنها ستحقق في حادث اصطدام سفينة مسجلة في سنغافورة بجسر ضخم في ولاية «ميريلاند» الأمريكية ما أدى إلى انهياره.

وقالت الهيئة، إنها على اتصال مع خفر السواحل الأمريكي وشركة إدارة السفينة لتقديم المساعدة اللازمة، لافتة إلى أن سنغافورة باعتبارها دولة العلم فإن الهيئة ستوفر التعاون الكامل لخفر السواحل الأمريكي في تحقيقاته كما ستقوم من جانبها أيضا بالتحقيق في الحادث، وذلك حسبما نقلت شبكة «تشانيل نيوز آشيا» السنغافورية.

وبموجب المادة 94 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تتحمل الدولة التي ترفع علم السفينة أيضا مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة السفينة من خلال بنائها ومعداتها وصلاحيتها للإبحار. وتلتزم السفينة بالقوانين والمتطلبات التنظيمية لدولة العلم المسؤولة عن إنفاذ المعايير.

واصطدمت السفينة «دالي» بجسر «فرانسيس سكوت» المعلق فوق الماء بمدينة «بالتيمور» بعد منتصف الليل ما أدى لانهياره وسقوط عدة سيارات في المياه وفقدان قرابة 20 شخصا.