ads
الإثنين 25 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

أول تعليق من الولايات المتحدة على اعتراض طائرة "ميغ-31" روسية لقاذفاتها

طائرة ميغ-31 روسية
طائرة ميغ-31 روسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصفت القوات الجوية الأمريكية تصرفات طيار مقاتلة "ميغ-31" الروسية التي منعت زوجا من قاذفات "بي-1" الإستراتيجية الأمريكية من انتهاك الحدود الروسية فوق بحر بارنتس بأنها "آمنة ومهنية".

وقالت القوات الجوية الأمريكية في بيان الأحد: "عملت الطائرتان في المجال الجوي الدولي مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي. واقتربت طائرة روسية من الطائرتين من طراز "بي-1"، لكن التفاعل اعتبر آمنا ومهنيا".

وأضاف الجيش الأمريكي أن القاذفات كانت تحلق في "انتشار مخطط له" في أوروبا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إقلاع مقاتلة روسية "ميغ 31" لمنع قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين طراز "بي-1بي" من انتهاك الأجواء الروسية فوق بحر بارنتس.

وأكدت الدفاع الروسية في البيان نفسه أن تحليق الطائرة المقاتلة تم بالتوافق التام مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة ومع مراعاة إجراءات السلامة.

القوات الجوية الامريكية الولايات المتحدة طائرة ميغ روسية