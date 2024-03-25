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الإثنين 25 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية.

واندلعت مواجهات عنيفة، اليوم الإثنين، بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب بالخليل بعد استهداف البرج العسكري المقام على مدخل المخيم بالزجاجات الحارقة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية دير غزالة قضاء جنين، وانتشرت قوات الاحتلال داخل القرية، كما داهمت عدة منازل وقاموا بالعبث بمحتوياتها وتخريبها.

كما اقتحم الاحتلال الإسرائيلي قرية قفين شمال مدينة طولكرم، وانتشر الاحتلال داخل الشوارع في القرية، وأطلق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على المواطنين الفلسطينيين، وأصيب طفلًا فلسطينيًا جراء استهدافات الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين الفلسطينيين.

قوات الاحتلال بلدة بيت أمر الضفة الغربية اقتحامات إسرائيلية