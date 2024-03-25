قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية.

واندلعت مواجهات عنيفة، اليوم الإثنين، بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب بالخليل بعد استهداف البرج العسكري المقام على مدخل المخيم بالزجاجات الحارقة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية دير غزالة قضاء جنين، وانتشرت قوات الاحتلال داخل القرية، كما داهمت عدة منازل وقاموا بالعبث بمحتوياتها وتخريبها.

كما اقتحم الاحتلال الإسرائيلي قرية قفين شمال مدينة طولكرم، وانتشر الاحتلال داخل الشوارع في القرية، وأطلق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على المواطنين الفلسطينيين، وأصيب طفلًا فلسطينيًا جراء استهدافات الاحتلال الإسرائيلي للمواطنين الفلسطينيين.