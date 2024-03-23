مبابي يتصدر تشكيل منتخب فرنسا أمام ألمانيا

أعلن ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ألمانيا، في المباراة الودية التي تجمع بينهما ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024).

يستضيف منتخب فرنسا، اليوم السبت، نظيره الألماني على ملعب جروباما ستايديوم، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويأتي كيليان مبابي على رأس تشكيل منتخب الديوك في مواجهة المانشافت، ويعاونه في الخط الهجومي، عثمان ديمبلي وماركوس تورام.

ويجلس المخضرم أوليفييه جيرو على مقاعد البدلاء، بجانب راندال كولو مواني، وإدواردو كامافينجا والحارس مايك ماينان.

تشكيل منتخب فرنسا لمواجهة ألمانيا

حراسة المرمى: برايس سامبا.

خط الدفاع: جول كوندي - بنجامين بافارد - دايوت أوباميكانو - لوكاس هيرنانديز.

خط الوسط: أوريلين تشواميني - زائير إيمري - أدريان رابيو.

وفي الهجوم: كيليان مبابي - ماركوس تورام - عثمان ديمبلي.