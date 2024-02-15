مبابي يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان

اتخذ كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، قرارًا نهائيًا بشأن مستقبله مع النادي الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

وأكدت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن مبابي قرر الرحيل عن باريس سان جيرمان بعد نهاية عقده مع النادي في الموسم الجاري 2023-2024.

وينتهي عقد مبابي مع الفريق الباريسي بنهاية الموسم الحالي، أي سيرحل عن حديقة الأمراء في صيف عام 2024.

وأفاد فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي الشهير، الخبير في سوق انتقالات اللاعبين حول العالم، بأن مبابي أبلغ رئيس نادي باريس سان جيرمان، رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، بأنه سيترك النادي كلاعب حر.

وقال رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (منصة إكس»: «أبلغ كيليان مبابي رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي أنه سيترك النادي كوكيل حر».

وأضاف: «ولم يتم الاتفاق بشكل كامل على شروط المغادرة، لكنه سيغادر باريس في الصيف، ولم يفِ كيليان بعد بالتزاماته تجاه النادي».

وكانت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، أوضحت أن مبابي لا يريد الاستمرار مع باريس سان جيرمان، وقرر الانتقال إلى ريال مدريد، اعتبارًا من الموسم الجديد.

ورفض مبابي تفعيل بند التجديد لموسم ثالث مع البي إس جي حتى صيف عام 2025، ليحدد وجهته بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، وهو الحلم الذي طال انتظاره بالنسبة إلى النجم الفرنسي.

وقاد كيليان مبابي، باريس سان جيرمان، أمس الأربعاء للفوز على ريال سوسيداد الإسباني بنتيجة 2-0، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.