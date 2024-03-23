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السبت 23 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

عطار.. يغني تتر مسلسل "خالد نور وولده " بتوقيع منة القيعي وأحمد طارق يحيى

خالد نور وولده نور
خالد نور وولده نور خالد
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يغنى المطرب الشاب عطار تتر مسلسل "خالد نور وولده نور خالد" الذى يتعاون فيه مع الشاعرة منة القيعى وألحان وتوزيع احمد طارق يحي. 

نشرت الصفحة الرسمية لمجموعة MBC على المواقع الاجتماعية البوستر الدعائى للمسلسل،  ويظهر فيه أبطاله شيكو وكريم محمود عبدالعزيز، وآية سماحة، ودنيا ماهر، وشريف رمزي المسلسل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى وإخراج خالد مرعى وتدور أحداثه حول الخلافات الزوجية ، والأسرية فى اطار كوميدي. 

ويعرض حصريا ابتداء من 15 رمضان الساعه ال 10 مساء بتوقيت السعودية   وال 9 مساء بتوقيت مصر.

يذكر أن المطرب عطار شارك  فى بطولة مسلسل "راجعين يا هوى" الذى عرض فى رمضان قبل الماضى وقام ببطولته النجم خالد النبوي،  وقام عطار بغناء أغنية "خطوة اجبارى "بمشاركة الممثل الشاب نور النبوي، كلمات مصطفى حدوته وألحان عطار، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا وتخطت مشاهدتها أكثر من 44 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

خالد نور وولده نور خالد أقدام شيكو كريم محمود عبدالعزيز