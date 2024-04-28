ضبط شخصين لقيامهما بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة إستيراد وتصدير، وشقيقه – لهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة القاهرة).

وذلك لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات والمنشآت التجارية – شراء السيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً).

واتخذت الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية.

