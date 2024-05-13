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الإثنين 13 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تطوير مطارات وموانئ.. مشروعات عملاقة بمحافظة البحر الأحمر لجذب السياحة والاستثمارات (صور)

مشروعات عملاقة في
مشروعات عملاقة في البحر الاحمر
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تشهد محافظة البحر الأحمر المصرية حراكاً استثنائياً في تنفيذ مشروعات عملاقة تطال موانئها ومطاراتها، تهدف إلى النهوض بالبنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة، وجذب المزيد من الاستثمارات والسياح من مختلف أنحاء العالم.

وتأتي هذه المشروعات الضخمة ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وجعل مصر وجهة سياحية عالمية مميزة، من أجل ذلك تصطبكم “البوابة” في جولة حول أبرز تلك المشروعات.

ويعد مطار الغردقة الدولي أحد أهمّ مطارات مصر، حيث استقبل العام الماضي 49 ألف رحلة جوية، ونقل قرابة 9 ملايين راكب، بزيادة 140% عن العام قبل الماضي، وشهد المطار تطوراً هائلاً شمل إنشاء مبنى ركاب جديد بمساحة 93 ألف متر مربع، و 72 كاونتر لإنهاء إجراءات السفر والوصول، و 2 كاونتروذلك لخدمة الأمتعة كبيرة الحجم، وتطوير البنية التحتية لمنطقة إجراءات السفر الدولي، ومنظومة السيور، ومنطقة فرز الحقائب، ونظام نقل آلي لحقائب الركاب. كما تم تركيب منظومة كاميرات مراقبة أمنية حديثة، وتجهيز المطار بأحدث تجهيزات الطوارئ.

كما تم تطوير مطار مرسى علم الدولي بتكلفة 430 مليون جنيه، ليصبح قادرًا على استيعاب 600 راكب في الساعة، ويهدف هذا التطوير إلى جذب المزيد من السياح، خاصة مع اهتمام الرئيس السيسي بهذه المنطقة وجعلها وجهة سياحية عالمية.

ويلقى مطار برانيس الدولي اهتماماً خاصاً من الرئيس السيسي، حيث تم إدراجه ضمن خطط التطوير لجعله بوابة جديدة للسياحة العلاجية في مصر، وتشير المواقع والصحف الإيطالية إلى أن شركات السياحة الإيطالية قد أدرجت المنطقة في برامجها السياحية، نظراً لجمالها وفوائدها العلاجية، خاصة حمامات الشمس وجلسات الرمال.

كما يشهد ميناء سفاجا البحري خطة تطوير شاملة تهدف إلى زيادة مساحته إلى أربعة أضعاف مساحته الحالية، وتشمل عملية التطوير إنشاء محطة متعددة الأغراض بأعلى المقاييس العالمية، ومحطة للحاويات، وميناء جديد للصيادين، ومحجر بيطري جديد لاستقبال رؤوس الماشية الواردة من الخارج.

وتُمثل هذه المشروعات العملاقة نقلة نوعية في البنية التحتية لمحافظة البحر الأحمر، وتُساهم بشكل كبير في تنشيط السياحة وجذب الاستثمارات، وتؤكد هذه المشروعات التزام الدولة المصرية بتطوير جميع قطاعاتها، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجعل مصر وجهة عالمية مميزة.

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