شرطة لندن: اتهام 3 أشخاص بالتعاون مع جهاز المخابرات الخارجية في هونج كونج

قالت الشرطة البريطانية اليوم /الاثنين/ إنه تم توجيه الاتهام إلى ثلاثة أشخاص بالتعاون مع جهاز المخابرات الخارجية في هونج كونج بموجب قانون الأمن القومي.

وقال رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن، دومينيك مورفي، إن ثلاثة رجال اتهموا بمساعدة جهاز المخابرات الخارجية في هونج كونج بعد أن قامت السلطات بسلسلة من الاعتقالات في أنحاء إنجلترا، بحسب صحيفة تلجراف البريطانية.

وبعد تحقيق أجرته قيادة مكافحة الإرهاب بشرطة العاصمة، تم اتهام كل من تشي ليونج واي، 38 عاما من ستينز أبون تيمز، وماثيو تريكيت، 37 عاما من ميدنهيد، وتشونج بيو يوين، 63 عاما، من هاكني، بمساعدة جهاز المخابرات الخارجية في هونج كونج وبالتدخل الأجنبي.

ومن المقرر أن يمثل المتهمون الثلاثة أمام محكمة وستمنستر في وسط لندن في وقت لاحق اليوم.

وأضاف مورفي: "هذه العملية ليست مرتبطة بتحقيق شرطة مكافحة الإرهاب الذي تم الإبلاغ عنه مؤخرا والمرتبط بروسيا".

وأشارت شرطة لندن إلى أن إجمالي 11 شخصا اعتقلوا في وقت سابق من هذا الشهر، جميعهم تقريبا اعتقلوا في منطقة يوركشاير في شمال إنجلترا.. وأضافت الشرطة أنه تم إطلاق سراح سبعة رجال وامرأة لم توجه إليهم اتهامات.

