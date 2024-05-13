يوليو المقبل.. تعليم مطروح يطلق مبادرة “زدني علمًا”

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، استعداد مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإطلاق مبادرة تحت عنوان: “زدني علمًا” لتنمية مهارات التلاميذ في القراءة والكتابة والحسابية لطلاب مرحلة التعليم الأساسي من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي.

وأوضح محافظ مطروح أنه سيتم إطلاق المبادرة خلال الفترة من 21 يوليو وحتى 12 سبتمبر 2024 بواقع 3 أيام في الأسبوع، مع تنفيذ الخطط الخاصة بتنمية مهارات طلاب مرحلة التعليم الأساسي، ويأتى ذلك استمرارا لجهود المحافظة للارتقاء بمنظومة التعليم لتواكب جهود الدولة ومنظومة التطوير الجديد.

وكيل تعليم مطروح: اختيار 4 مدارس من كل إدارة لتنفيذ مبادرة “زدني علمًا”

ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم اختيار عدد 4 مدارس بموقع متوسط من كل إدارة تعليمية بالمحافظة؛ لتنفيذ المبادرة وسهولة المتابعة مع إعداد خطة للتنفيذ بكل إدارة بأسماء المعلمين القائمين عليها من معلمى اللغة العربية والرياضيات بالمدارس وتشجيع الطلاب على الاشتراك بالمبادرة، مضيفا أنه سيتم إعداد تقرير أسبوعي مدعوما بالصور من قبل الإدارات التعليمية بما تم تنفيذه وتقييم للمبادرة من إيجابيات وسلبيات وقاعدة بيانات كاملة للطلاب المشاركين، بالإضافة إلى إجراء اختبار لقياس أثر المبادرة ونواتج التعلم على مستوى الطلاب وفى نهاية فعاليات المبادرة خلال شهر سبتمبر القادم.

محافظ مطروح يشيد بالمبادرة ويؤكد دعمه الكامل لها

وأشاد محافظ مطروح بالمبادرة ودعمه الكامل لها، موجها بالإعداد الجيد مع الإعلان عنها بإذاعة مطروح الإقليمية والصفحة الرسمية للمحافظة وبكل إدارة تعليمية بالتنسيق مع مجالس الأمناء ومجلس العمد والمشايخ ومديرية الأوقاف والكنيسة؛ لتعريف الطلاب بالمبادرة وتحقيق المستهدف والأهداف المرجوة منها في تحسين مهارات الطلاب في الكتابة والقراءة والحسابية، لأنهم الأساس الذي تقوم عليه باقي العلوم والمعارف.