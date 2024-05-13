التفتيش على 35 منشأة غذائية وصناعية بالشرقية

نسقت إدارة شؤون البيئة بديوان عام محافظة الشرقية مع مديرية الصحة وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل للتفتيش على 35 منشأة غذائية وصناعية وحرفية واسفر التفتيش على تحرير 73 محضر واعدام 3200 كجم مواد غذائية و 400 لتر عصائر وألبان وزيوت ، غير صالحة للإستخدام الأدمى.

ومن جانبه اكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمراكز الصحية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وشدد محافظ الشرقية على إلزام المنشآت الغذائية والصحية بالتعقيم اليومي والنظافة داخل تلك المنشآت إلى جانب إلزام العاملين بإرتداء الزي الرسمي وأغطية الرأس والكمامات والقفازات واستبدالها بشكل دوري والعناية بالنظافة الشخصية وتوفير معقمات ثابتة في المطاعم بجانب مغاسل الأيدي ، فضلاً عن التأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة ، والتخلص الآمن من النفايات وكذلك مراجعة صلاحية المواد الغذائية والأدوية حفاظًا على صحة المواطنين بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل للتفتيش على35 منشأة 31منشأة غذائية -3 منشآت صناعية وحرفية - محطة تموين سيارات) بمركز الزقازيق وحىي أول وثان الزقازيق ،وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفر التفتيش عن تحرير 73 محضر ما بين (نظافة - سلامة وصحة مهنية – محاضر بيئة - عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة – محاضر جنح صحية- عدم التخلص الآمن من المخلفات ) ، فضلاً عن اعدام 3200 طن مواد غذائية (دقيق – جبن ابيض - شكولاتة – مخلل – مكرونة – ملح – حليب – سمن – لحوم - خضروات – فاكهة - خبز - بهارات)غير صالحة للاستخدام الآدمي بالإضافة لإعدام 400 لتر عصائر ومشروبات غازية وزيوت وخل ،فضلاً عن غلق 4 منشآت غذائية لعدم استيفاء إشتراطات السلامة والصحة المهنية والصحية والبيئية بالإضافة عن إعطاء 23 منشأة مهلة 15 يوم لتصحيح المخالفات.