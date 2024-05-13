جامعة طيبة التكنولوجية تنظم المُلتقى التوظيفي الأول بمشاركة 50 شركة ومؤسسة صناعية

نظمت جامعة طيبة التكنولوجية برئاسة الدكتور عادل زين الدين رئيس الجامعة، فعاليات المُلتقى التوظيفي الأول تحت شعار "تعليم تدريب توظيف"، بحضور ممثلي 50 شركة ومؤسسة صناعية من مختلف القطاعات، وفنادق سياحية،برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وشمل الملتقى تنظيم العديد من الفعاليات، منها: معارض التوظيف حيث عرضت الشركات المُشاركة فرص العمل المُتاحة لديها، تم إجراء مقابلات شخصية مع الطلاب، كما تم تنظيم العديد من ورش العمل حول مهارات كتابة السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية، ومهارات التواصل الفعال، وكيفية إعداد الخطة المهنية، فضلًا عن عقد ندوات حول مستقبل سوق العمل، ومتطلبات الشركات من الخريجين، وفرص ريادة الأعمال، وكذلك تنظيم جلسات حوارية مع رواد الأعمال والخبراء في مجال التوظيف؛ لمُناقشة التحديات التي تواجه الخريجين في سوق العمل وسُبل التغلب عليها.

وفي كلمته، أكد الدكتور محمد رسلان نائب رئيس جامعة طيبة التكنولوجية لشئون التعليم والطلاب، ورئيس الملتقى، على أهمية المُلتقى في ربط خريجي الجامعة بسوق العمل، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، مشيدًا بالمشاركة الكبيرة من الشركات والفنادق السياحية في المُلتقى، الأمر الذي يعكس ثقتهم في الجامعة، مؤكدًا على التزام الجامعة بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.

وأوضح الدكتور صفوت آدم، منسق الملتقى، أن المُلتقى يهدف إلى ربط خريجي الجامعة بسوق العمل، وتوفير فرص عمل مُناسبة لهم، وتعريفهم بمُتطلبات سوق العمل واحتياجاته، وكذلك تعزيز التعاون بين الجامعة والقطاع الخاص، ودعم ريادة الأعمال بين الطلاب.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بالمشاركة في المُلتقى التوظيفي الأول لجامعة طيبة التكنولوجية الذي يعُد الأول من نوعه في الجامعات التكنولوجية، وذلك باعتباره فرصة عظيمة للتعرف على فرص العمل المُتاحة، واكتساب مهارات جديدة تساعدهم في سوق العمل.

حضر فعاليات افتتاح المُلتقى كل من الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، والدكتورة هدى المغربي سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، ولفيف من أعضاء مجلس النواب وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة ووكلاء الوزارات المعنية، والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، بالإضافة إلى طلاب الجامعة.

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