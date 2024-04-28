أمين صندوق الأطباء: أطباء مصر ثروة لم تُستغل بعد

أكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أن مصر دولة لا تقل عن بلدان كثيرة استغلت قدرات أبنائها مثل الأردن وتركيا وغيرها من البلدان، لافتا إلى أن لدينا جميع مقومات النجاح، ونحتاج فقط للعمل جميعا في تناسق بهدف نجاح المنظومة الصحية، وألا نعمل في جزر منعزلة.

وقال القاضي في تصريح خاص لـ“للبوابة نيوز”، إن الأطباء المصريين متميزون بالخارج وتقام عليهم منظومات صحية ناجحة، متسائلا: "هل نستطيع جلب أموال من الخارج للاستثمار الطبي وتشغيل أطقم طبية مصرية؟، وهل تتحمل الدولة مصاريف الدراسات العليا مما يساعد علي التميز والتعليم الطبي المستمر؟".

وأكد الدكتور أبو بكر القاضي، أن نقابة الأطباء تتفاوض مع الجميع، وتتواصل مع كل مؤسسات الدولة، وهدفها مصالح أعضائها، مشددا على ضرورة خروج قانون المسؤولية الطبية بالشكل الذي يحمي الطبيب والمريض، وتشديد عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية، وزيادة رواتب الأطباء، وتسهيل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة، بالإضافة إلى فتح ملف السياحة العلاجية واستغلال قدرات الأطباء.

واعتبر أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أن تحقيق ما سبق ذكره، سيجعل مصر جاذبة للأطباء وليس بلدا طاردا لهم، لافتا إلى أن أطباء مصر ثروة لم تُستغل بعد، وأن على الحكومة الاهتمام بالصحة والتعليم لأنهما سر تقدم أي دولة.