الخارجية الروسية: بلادنا لا تقبل مبادلة أقاليمها الجديدة بأصولها المجمدة في الغرب

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا لا تقبل التنازل عن الأقاليم الجديدة المنضمة إليها مقابل إعادة أصولها المجمدة في الغرب.

وقالت المتحدث الرسمي باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تعليقها على ما يتردد بوسائل الإعلام بشأن تنازل روسيا عن الأقاليم الأوكرانية التي ضمتها مقابل استعادة الأصول الغربية "إن بلادها لا تقبل التنازل عن الأقاليم الجديدة المنضمة إليها مقابل إعادة أصولها المجمدة في الغرب".

وأضافت "لا أعرف من يقول ذلك، نحن لا نتاجر بوطننا، فالأصول الروسية يجب أن تبقى مصونة وإلا سيكون هناك رد قاس من قبلنا على السرقة الغربية"، مشيرة إلى أن الكثيرين في الغرب وليس الجميع بالطبع يدركون ذلك بالفعل.َ