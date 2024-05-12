تفاصيل قرار النيابة بشأن تجاوز السرعة القانونية ومواجهة الحوادث المرورية

كشف اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق، تفاصيل قرار النائب العام الذي صدر اليوم بخصوص مواجهة الحوادث المرورية.

وأوضح قريطم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم التوجيه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبي جرائم تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، والتفريق بين الحدود الدنيا والقصوى لسرعة السائق.

وأشار مدحت قريطم، إلى أنه سيتم تحويل مرتكب جريمة التجاوز إلى النيابة العامة والمحكمة الجنائية؛ وفقًا لجسامة الفعل بالنظر إلى مقدار التجاوز في السرعة الذي وقع بها.

وأردف: لو أنا سرعتي أكثر من 120 كم / ساعة هاخد مخالفة، ولكن اللي هيزود سرعته ويصل للحدود القصوى سيتم تحويله للنيابة مباشرة وسيحاكم في المحكمة الجنائية.

