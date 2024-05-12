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الأحد 12 مايو 2024
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بوابة العرب

الرئيس العراقي يؤكد أهمية عقد اتفاقات مع دول الجوار بخصوص التوزيع العادل للحصص المائية

الرئيس العراقي عبد
الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد
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أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، أهمية عقد اتفاقات مع دول الجوار بخصوص التوزيع العادل للحصص المائية.
ودعا رشيد - خلال مشاركته في المؤتمر الدولي بشأن المياه وتغير المناخ المنعقد في مدينة أربيل، حسبما أفادت قناة "العراقية" الاخبارية اليوم /الأحد/ - إلى تعزيز آليات تخزين المياه واستثمار مياه الأمطار والثلوج عن طريق بناء السدود.
وأشار إلى أهمية بذل الجهود لتحسين مشاريع المياه الخاصة بالاستخدامات اليومية والزراعية وتحسين الادارة المائية في جميع المجالات.

الرئيس العراقي دول الجوار للحصص المائية