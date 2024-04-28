ضبط شخص يدير كيانا تعليميا وهميا للنصب على المواطنين بسوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج)، لإدارة كيان تعليمى وهمى " بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم ثان شرطة سوهاج واتخاذه مقراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم منحهم دورات تعليمية فى مجالات مختلفة وتنظيم دورات تدريبية ومنحهم شهادات "مزورة" وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة".



وعثر بحوزة المذكور على عدد من شهادات إجتياز الدورات التدريبية منسوبة للأكاديمية – عدد من الكتب مجهولة المصدر تحوى مواد يتم تدريسها للمتدربين - أكلاشيه لذات الجهة - جهاز "حاسب آلى" بفحصه تبين إحتوائه على العديد من الآثار والدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

