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السبت 23 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

صبري فواز يسخر من رافضي التلامس: "يدعون لفن جديد"

الفنان صبري فواز
الفنان صبري فواز
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عبر الفنان صبري فواز، عن أمنيته أن يشارك في عمل فني مع الفنانة منة شلبي، وهي تحب الفن من أجل الفن للفن، موضا  أنه من لا يحب أي شئ في الفن لا يشارك به ولا يجب أن نزيد من الأمور.

وعلق "فواز"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على رفض التلامس قائلا: "اللي شايفها وحشه سيبها.. بلاش منها مش غصب عنك"، موضحًا أنه يحب أن يعرف الطريقة التي يكون بها الفن بدون تلامس.

ووجه رسالة لكل من يرفض التلامس في أي عمل، قائلًا: "يدعون إلى فن جديد"، مشددًا على أنه يرفض المشاركة في أي عمل بسبب الدور وليس وجود أو مكان اسمه في التتر.

الفنان صبري فواز الفنانة منة شلبى الفن