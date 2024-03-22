دراسة حديثة تكشف عن ابتكار عقار جديد لعلاج مرض باركنسون

كشفت العديد من الدراسات والأبحاث عن ابتكار جديد يساعد على علاج مرض باركنسون فى المراحل المبكرة، كما تمكن علماء جامعة سانت بطرسبرغ الطبية الأولى للفيزياء النووية من الحصول على براءة اختراع دواء لعلاج تلك المرض .

ووفقا للباحثين يؤثر العقار الجديد على إنزيم الغلوكوسيريبروسيداز، والذي يتم ترميزه بواسطة جين GBA1 الذي تزيد الطفرات فيه من خطر الإصابة بالمرض بمقدار عشرة أضعاف. وقد أظهرت الاختبارات التي أجريت على خلايا المرضى أنه يعيد نشاط الإنزيم المذكور.

وتقول صوفيا بتشيلينا مديرة مختبر الوراثة الجزيئية البشرية في المعهد عندما ينخفض ​​نشاط الغلوكوسيريبروسيداز تتراكم الركيزة في الخلايا ويمكنه تثبيت الأشكال السمية العصبية لبروتين ألفا سينوكلين الذي يسبب التنكس العصبي والجزيء الذي ابتكرناه والذي يجمع الإنزيم بطريقة تجعله يعمل بكفاءة أكبر وقد صمم علماء المركز الوطني للبحوث معهد كورشاتوف نموذجا حاسوبيا لإنزيم الغلوكوسيريبروسيداز وبحثوا عن التعديلات الكيميائية للبروتين والتي يمكن أن تزيد من كفاءة عمله.

وأظهرت التجارب أن المركب الناتج يقلل بنسبة عالية من كمية الركيزة الضارة التي تسبب تدهور الخلايا العصبية مقارنة بالأدوية الأجنبية المأخوذة كأساس التي تخضع بالفعل لتجارب سريرية في الخارج.

وتجدر الإشارة إلى أن العلماء الروس اعتمدوا على بحوث زملائهم الأجانب الذين تمكنوا من تصحيح عمل الإنزيم بمساعدة جزيء صغير مرافق دوائي هذا الجزيء قادر على استعادة بنية تكوينات البروتين.