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الخميس 21 مارس 2024
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عبدالرحيم علي

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حال حدوثها قبل الصلوات.. «المفتي»: يجوز تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
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أكد مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، اليوم الخميس، في ردّه على سؤال يقول هل تأخير الغسل من الجنابة إلى ما بعد الفجر مفسد للصوم، أنه إذا حصلت قبل أذان الفجر فليست مفسدة للصوم، ويجوز تأخير الاغتسال ولكن ينبغي المسارعة بالاغتسال من أجل أداء الصلوات.

وأوضح فضيلته في برنامجخ الرمضاني اليومي، أن النصوص المقطوع بدلالتها وثبوتها تُعد من ثوابت الشريعة، وهي لا تتغيَّر بتغيُّر الزمان والمكان؛ فالقرآن الكريم قطعيُّ الثبوت من ناحية آياته، وهو يشمل آيات كثيرة دَلالتها قطعية لا شك فيها، ولا تحتمل ألفاظها إلا معنًى واحدًا ينبغي أن تُحملَ عليه، والاجتهاد في مثل تلك الحالات يؤدِّي إلى زعزعة الثوابت التي أرساها الإسلام، بل تضر باستقرار الأمن المجتمعي.

مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام أخير الغسل من الجنابة