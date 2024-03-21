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الخميس 21 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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ضبط 10 مركبات «توك توك» في حملات لحي العمرانية.. صور

حملات بحي العمرانية
حملات بحي العمرانية لضبط مركبات التوك توك المخالفة
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شنت محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية حملات  مكبرة على مركبات «التوك توك» المخالفة التي تعيق حركة المواطنين وتسير عكس الاتجاه، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواصلة جهود ضبط التكاتك المخالفة لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

وتمكنت الحملة من مصادرة عدد 10 توك توك تعيق حركة سير المواطنين وتسير عكس اتجاه الطريق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وجاءت الحملات، وجاءت الحملات برئاسة اللواء أحمد جلال الطنطاوي رئيس الحي بالتنسيق مع إدارة جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالجيزة

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