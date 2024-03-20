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الأربعاء 20 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الولايات المتحدة وإيطاليا تبحثان التعاون الأمني المستمر في الشرق الأوسط والبحر الأحمر

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
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بحثت الولايات المتحدة وإيطاليا التعاون الأمني المستمر في الشرق الأوسط والبحر الأحمر.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الإيطالي جيدو كروسيتو، وذلك حسبما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، اليوم الأربعاء.
وجدد الوزيران التزامهما الثابت بمواصلة مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها من الحرب الروسية.
وأكد وزيرا الدفاع، بحسب البيان، ضرورة حفاظ الحلفاء والشركاء على الوحدة ومواصلة جهود التنسيق من خلال مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية.
وتطرق الجانبان أيضًا إلى رئاسة إيطاليا لمجموعة السبع هذا العام.

الولايات المتحدة الشرق الأوسط ايطاليا