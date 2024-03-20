الولايات المتحدة وإيطاليا تبحثان التعاون الأمني المستمر في الشرق الأوسط والبحر الأحمر

بحثت الولايات المتحدة وإيطاليا التعاون الأمني المستمر في الشرق الأوسط والبحر الأحمر.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الإيطالي جيدو كروسيتو، وذلك حسبما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، اليوم الأربعاء.

وجدد الوزيران التزامهما الثابت بمواصلة مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها من الحرب الروسية.

وأكد وزيرا الدفاع، بحسب البيان، ضرورة حفاظ الحلفاء والشركاء على الوحدة ومواصلة جهود التنسيق من خلال مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية.

وتطرق الجانبان أيضًا إلى رئاسة إيطاليا لمجموعة السبع هذا العام.