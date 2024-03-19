رئيس المركز القومي للمسرح ينعى الفنان محمود الشاذلي

نعى الفنان إيهاب فهمي، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية، الفنان محمود الشاذلي، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء ، داعيا الله أن يتغده برحمته الواسعة ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

يذكر أن الفنان محمود الشاذلي؛ من مواليد محافظة كفر الشيخ، وبدأ مشاركاته الفنية بفرقة كفر الشيخ المسرحية، وحصل على العديد من الجوائز الإقليمية.

شارك في العديد من الأعمال التليفزيونية أشهرها: "ليالي الحلمية"، "الشهد والدموع"، "رحلة السيد أبو العلا البشري"، "الإمام الغزالي"، "الزيني بركات"، "الوسية"، "الفرسان"، "الأبطال"، "القضاء في الإسلام"، "نهاية العالم ليست غدا"، "أكتوبر الآخر"، "المصراوية"، "الحاوي"، "الإمام محمد عبده"، "الأصدقاء"، "أوراق مصرية"، "للعدالة وجوه كثيرة"، "خالتي صفية والدير"، "على باب الوزير"، "عصفور النار"، "أهالينا"، "ضمير أبلة حكمت". ومن أعماله السينمائية: "أمير الظلام، "مبروك وبلبل".