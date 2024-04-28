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الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بالفيديو.. محمد أبو هاشم: حجاج كُثر يقعون في هذا الخطأ أثناء المناسك

الدكتور محمد أبو
الدكتور محمد أبو هاشم، أمين لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب
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قال الدكتور محمد أبو هاشم، أمين لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن السعى يطلق على المشي بهمة واجتهاد، وهو معروف إنه لافتا إلى أن السعى كان لستنا هاجر أم سيدنا إسماعيل، بين الصفا والمروة حتى أصبح ركن من أركان الحج والعمرة، وهذا لا يأتى إلا بعد الطواف.

وأوضح أمين لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بحلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية" الناس"، اليوم الأحد: "نحن مقبلين على موسم الحج، وفى ناس كثير بيقوموا بتقديم طواف الحج، أو يقبلون يوم عرفة ويردون أن يسعوا دون الطواف، وهنا لابد أن ننبه لازم يعموا طواف قدوم، ويسعون سعى الحج، وهذا للركن والشعيرة".

وتابع: "أما السعى الذى جاء فى القرآن الكريم عن المعاش أو عمل الخيرات أو عمل الطاعات فله معان كثيرة، فالقرآن عبر عنه بالمشي وإذا نظرنا إلى آيات القرآن الكريم نجد أن السعى يحتاج إلى طاعة وعبادة".

الدكتور محمد أبو هاشم أمين لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب سيدنا إسماعيل موسم الحج