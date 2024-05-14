"6 شخصيات تبحث عن مؤلف" بقصر ثقافة أبو المطامير في البحيرة

قدمت فرقة قصر ثقافة أبو المطامير، العرض المسرحي "6 شخصيات تبحث عن مؤلف" على مسرح محمود الجندي بقصر ثقافة أبو المطامير، ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة بمحافظة البحيرة، وفي إطار برامج وزارة الثقافة.

وفكرة العرض عن نص الكاتب الإيطالي لويجي برانديللو، رؤية وإخراج محمد البياع، وتدور أحداثه حول مخرج يستعد لتقديم عمل مسرحي جديد، وخلال البروڤات يعتلي خشبة المسرح أسرة مكونة من 6 أشخاص، بغرض تقديم قصتهم كعرض مسرحي باعتبارها دراما حقيقية تستحق الظهور، وتتوالى الأحداث.

"6 شخصيات تبحث عن مؤلف" أداء أحمد أبو عوف، عادل الجندي، أحمد مهران، إسلام فارس، ضمراني عبد الكريم، أدهم مهران، مريم هشام، طمان أحمد، إبراهيم حسن، سامي عبد المسيح، روفيدا أبو الفضل، إيهاب الجالي، ربيع عماد، أحمد هارون، مصطفى مطاوع، بسملة أحمد، باريس بطرس، شيماء ربيع، كنزي محمد، قمر حسن، أماني الغرباوي، منة محمد، ومروان محمد، تنفيذ ملابس شروق نبيل، تأليف موسيقي أحمد الدمنهوري، كيروجراف كريم خليل، مهندس ديكور شادي قطامش، دراماتورج ومخرج منفذ أحمد أبو عوف.

وحضر العرض الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان أحمد بدير، الفنان فتوح أحمد، والمخرج هشام عطوة، ولجنة التحكيم المكونة من د. مصطفى التهامي، الناقد د. محمد زعيمة، والمخرج جلال عثمان.

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