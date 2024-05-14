دراسة حديثة تكشف فوائد الفلفل الأسود وتأثيره على الصحة العامة

كشف عالم الأحياء رومان أوبارين الأستاذ في قسم الأحياء العامة والبيئة الحيوية بكلية العلوم الطبيعية بجامعة التعليم الروسية عن فوائد الفلفل الأسود وتأثيره على الصحة العامة، وفقا للعديد من الأبحاث والدراسات التى تؤكد ذلك .

قال الباحث رومان أوبارين الأستاذ في قسم الأحياء بجامعة التعليم الروسية عبر مدونة له بمواقع التواصل الاجتماعى، إن الفلفل الأسود هو ثمرة نبات متسلق موطنه الهند ويستخدم منذ فترة طويلة كتوابل ودواء ويعتبر في الوقت الحاضر من أكثر البهارات استخداما في جميع أنحاء العالم، كما يعتبر مصدرا فيتامينات مفيدة للجسم مثل فيتامين С وفيتامين К والمنجنيز والحديد، بالإضافة إلى العديد من الخصائص المضادة للالتهابات والبكتيريا.

كما يساعد على تحسين عملية الهضم ويمكن أن يساعد على تخفيض مستوى السكر في الدم، ولكن في جميع الأحوال يجب استخدامه بجرعات معتدلة.

وينصح بإضافة الفلفل الأسود إلى الطعام بكمية لا تزيد ربع ملعقة صغيرة يوميا، لأن الإفراط فيه يمكن أن يؤدي إلى مشكلات في المعدة وخاصة تهيج ظهارة المعدة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشكلات حادة في المعدة أو القرحة أو التهاب البنكرياس أو الحساسية من الفلفل الأسود فمن الأفضل عدم إضافته إلى الطعام على الإطلاق.