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الثلاثاء 19 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

أول تعليق من كورتوا بعد إصابته الجديدة

كورتوا حارس ريال
كورتوا حارس ريال مدريد
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عبر البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، عن حزنه بعد تعرضه لإصابة جديدة خلال تدريبات الملكي، اليوم الثلاثاء.

وتعرض كورتوا لإصابة قوية من جديد، خلال تدريبات الريال، وذلك بعدما عاد لتدريبات الميرينجي الجماعية في الشهر الماضي، بعد فترة غياب طويلة تصل إلى 6 أشهر بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وأعلن ريال مدريد في بيان رسمي، إصابة كورتوا بتمزق في الغضروف المفصلي الداخلي في ركبته اليمنى.

وعلق كورتوا على إصابته الجديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، قائلًا: «أنا حزين لهذه الإصابة الجديدة».

وأضاف الحارس البلجيكي: «إنها مجرد انتكاسة صغيرة، سأعود أقوى من أي وقت مضى، أشعر بدعمكم جميعًا».

وأتم كورتوا: «شكرا لكم جميعا على رسائلكم، الشعور بدعمكم يجعلني أتعامل بشكل أفضل».

وأفادت صحيفة «آس» الإسبانية، بأن من المتوقع أن يغيب تيبو كورتوا عن المشاركة مع ريال مدريد لمدة تتراوح بين 6 إلى 7 أسابيع بسبب إصابة التمزق في الغضروف المفصلي الداخلي.

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