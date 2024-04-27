الإغاثة الطبية الفلسطينية: نعول على الجهود المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة

قال الدكتور عائد ياغي مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية في غزة ومنسق القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، "نعول على الجهود المصرية التي تبذل لوقف العدوان الإسرائيلي ومنع ارتكاب مجازر جديدة في قطاع غزة".



وأضاف ياغي - في مداخلة لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم /السبت/ - أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمحطات التحلية والبنية التحتية لمياه الشرب والآبار الجوفية؛ يصعب من حصول الأفراد على مياه نظيفة ويؤثر أيضا على الحصة اليومية للمواطن الفلسطيني من المياه في غزة، مشيرا إلى أن الاحتلال قام بتدمير 82% من الآبار الجوفية التي كانت تزود القطاع بالمياه، بالإضافة إلى نقص الوقود اللازم لتشغيل الآبار الجوفية.



وأوضح أن الأوضاع في قطاع غزة أصبحت فوق المحتمل؛ فالوضع الصحي والبيئي متدهور للغاية وهناك انتشار للعديد من الأمراض والأوبئة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في الفترة الأخيرة، وانتشار لبعض الحشرات نتيجة لتعطل أنظمة الصرف الصحي في القطاع.

وأكد أن مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في مجالات مختلفة تحاول تقديم وسد العجز في الخدمات الرئيسية والحيوية المختلفة في قطاع غزة ولولا تلك المؤسسات لشهدنا تدهورا مضاعفا في الأوضاع الصحية والبيئية وغيرها من المجالات في القطاع، لافتا إلى أن البنية الصحية الآن في غزة منهارة بالأساس، وفي حال تم اجتياح رفح الفلسطينية؛ سيتم تدمير ما تبقى من بنية صحية موجودة وسيكون هناك انهيار كامل في الخدمات.