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السبت 27 أبريل 2024
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فضائيات

باحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية تكشف عن أهم الأخطاء في تخزين الطعام

الدكتورة منال عز
الدكتورة منال عز الدين الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية
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أوضحت الدكتورة منال عز الدين، الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة، إن جميع الخضروات والفاكهة يمكن تخزينها في الفريزر لفترة زمنية بشرط أن يكون التخزين بطريقة صحيحة، وذلك عبر مداخلة هاتفية ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”.  

وأكدت الدكتورة منال عز الدين، أن صلاحية التخزين في المجمد “الفريزر” مدتها تصل لأربع أشهر،  وأن تخزين العيش في المجمد يلزمه التغليف الجيد مع أن يتم استخدامه بعد شهرين من التخزين وليس أكثر من ذلك.

وتابعت: "الأكياس البلاستيك هي أفضل شيء يمكن أن يُستخدم في تغليف الفواكه والخضراوات في الفريزر".

اكياس البلاستيك الخضروات والفاكهة الفواكهة تخزين الطعام تكنولوجيا الأغذية مداخلة هاتفية معهد تكنولوجيا الأغذية وزارة الزراعة