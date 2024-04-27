باحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية تكشف عن أهم الأخطاء في تخزين الطعام

أوضحت الدكتورة منال عز الدين، الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة، إن جميع الخضروات والفاكهة يمكن تخزينها في الفريزر لفترة زمنية بشرط أن يكون التخزين بطريقة صحيحة، وذلك عبر مداخلة هاتفية ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”.

وأكدت الدكتورة منال عز الدين، أن صلاحية التخزين في المجمد “الفريزر” مدتها تصل لأربع أشهر، وأن تخزين العيش في المجمد يلزمه التغليف الجيد مع أن يتم استخدامه بعد شهرين من التخزين وليس أكثر من ذلك.

وتابعت: "الأكياس البلاستيك هي أفضل شيء يمكن أن يُستخدم في تغليف الفواكه والخضراوات في الفريزر".