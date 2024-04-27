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السبت 27 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

تحذيرات من تصاعد تهديد الأمن السيبراني في التشيك

الإنترنت
الإنترنت
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حذر خبراء أمن الإنترنت في التشيك من البرامج الضارة المعروفة باسم "سيربيروس"، التي تهاجم الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بنظام أندرويد - حيث شهدت تصاعدًا كبيرًا خلال الأسابيع الأخيرة.
وذكر راديو "براغ الدولي" اليوم السبت أن برنامج "سيربيروس" السيبراني الضار، يمثل أحد أكثر التهديدات انتشارًا في التشيك خلال شهرين فقط، حيث إنه ينتشر بصورة شائعة من خلال تطبيقات مزيفة.
وخلال الأسابيع الأخيرة، انتشر البرنامج الضار غالبًا على هيئة نسخ مسروقة من تطبيقي "إم إكس بلاير" مشغل الأغاني، و"Ultimate USB" للأدوات.

التشيك الإنترنت السيبراني الضار