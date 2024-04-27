تحذيرات من تصاعد تهديد الأمن السيبراني في التشيك

حذر خبراء أمن الإنترنت في التشيك من البرامج الضارة المعروفة باسم "سيربيروس"، التي تهاجم الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بنظام أندرويد - حيث شهدت تصاعدًا كبيرًا خلال الأسابيع الأخيرة.

وذكر راديو "براغ الدولي" اليوم السبت أن برنامج "سيربيروس" السيبراني الضار، يمثل أحد أكثر التهديدات انتشارًا في التشيك خلال شهرين فقط، حيث إنه ينتشر بصورة شائعة من خلال تطبيقات مزيفة.

وخلال الأسابيع الأخيرة، انتشر البرنامج الضار غالبًا على هيئة نسخ مسروقة من تطبيقي "إم إكس بلاير" مشغل الأغاني، و"Ultimate USB" للأدوات.