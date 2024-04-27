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السبت 27 أبريل 2024
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فضائيات

محلل فلسطيني: الاحتلال سرق جثث الشهداء المدفونة في المقابر الجماعية

عبد المهدي مطاوع
عبد المهدي مطاوع المحلل السياسي
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قال المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع: “إننا نواجه عدو مجرم يمارس كل أنواع الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى أنه لا يحترم القوانين وحقوق الإنسان”، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز". 

وأضاف “مطاوع”، أن حكومة بنيامين نتنياهو، استغلت الحصار الذي فرض على مستشفيات قطاع غزة ونبشت المقابر الجماعية لسرقة جثث الشهداء، مشيرا إلى أن إسرائيل ستستمر في عدوانها تجاه قطاع غزة، طالما هناك دعم عسكري لها من قبل الدول التي تدعم الكيان المحتل، لذلك على المجتمع الدولي التصدي بشكل أكثر شراسة لوقف هذا العدوان.

ونوه إلى أن الشعب الفلسطيني لن يشعر بالأمان طالما الاحتلال مستمر في دولة فلسطين، وبالتالي لابد من تفعيل مقترح حل الدولتين، والعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة.

وتابع أن إسرائيل عندما بدأت الحرب الحالية بدأتها من الشمال بسبب مخطط تغير خريطة قطاع غزة، وهو جزء من مخطط الاستيطان الذي أشار إليه بنيامين نتنياهو.

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