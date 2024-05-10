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الجمعة 10 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

المقاومة الفلسطينية تقصف تجمعا لجنود الاحتلال بوسط وجنوب قطاع غزة

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية
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أعلنت المقاومة الفلسطينية اليوم الجمعة  أنهم قصفوا تجمعا لآليات وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في شارع 8 بحي الزيتون جنوبي في مدينة غزة وسط القطاع.

وقالت إنها قصفت أيضا بقذائف هاون من العيار الثقيل جنودا وآليات إسرائيلية متوغلة شرق حي السلام بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

كما  قصفت  المقاومة موقع "إسناد صوفا" العسكري الإسرائيلي بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

وأضافت المقاومة  أنها دمرت بقذيفة "الياسين 105" ناقلة جند إسرائيلية في محيط ثكنة سعد صايل شرق رفح جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى اشتعال النيران فيها.
 

المقاومة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي حي الزيتون غزة