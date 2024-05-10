مدير تحرير صحيفة الأهرام: إيقاف الولايات المتحدة شحنة قنابل لإسرائيل رمزي

قال علي السيد، مدير تحرير صحيفة الأهرام، إنه لا بد من أن تمارس الدول المعنية وفي مقدمتها الولايات المتحدة ضغوط قوية على حكومة بنيامين نتنياهو، وهي حكومة شديدة التطرف والنزوع إلى الإرهاب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، ولا ترتدع من قوانين دولية أو قرارات أممية أو محكمة العدل الدولية، هذه الحكومة يبدو عليها أنها لا تخشى أحدا.

وأضاف "السيد"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك سقفا لحكومة "نتنياهو"، ويتمثل في الولايات المتحدة، التي لا ينبغي أن تكتفي باتخاذ قرار رمزي وهو إيقاف شحنة قنابل لا تحتاج إليها إسرائيل، إذ إن لديها ترسانة من الأسلحة الفتاكة ولديها أسلحة أمريكية تكفي للدخول في حروب ممتدة وطويلة، وبالتالي هذه الشحنة لن تؤثر إلا إذا حدث أن هناك قرارا بشحنات أخرى غير القنابل.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لديها انتخابات، والتي تؤثر على كل القرارات الأمريكية الآن من قبل إدارة جو بايدن، والحكومة الإسرائيلية تعلم ذلك، وتعرف أن المماطلة مهمة للغاية لكي تصل إسرائيل إلى أن يفوز "ترامب"، الذي سيكون موقفه مختلفا ومن الواضح أن انحيازاته ستكون أكبر للجانب الإسرائيلي.

