رئيس وزراء اليابان يأمل في عقد قمة مع كوريا الشمالية لحل قضية المختطفين

أعرب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن أمله في عقد اجتماع قمة مع كوريا الشمالية بدعم من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لحل القضايا العالقة والتي من بينها قضية المختطفين اليابانيين منذ سبعينيات وثمانينيات القرن الماضى.

وقال كيشيدا - في تصريحات أثناء لقائه مجموعة من أقارب المواطنين اليابانيين المختطفين من قبل كوريا الشمالية اليوم /الجمعة/ - إنه سيكثف الدعوات بشأن عقد قمة مع كوريا الشمالية بمساعدة الولايات المتحدة، مضيفا أن حكومته ستعمل مع المجتمع الدولي لمواصلة المحادثات رفيعة المستوى لعقد قمة يابانية-كورية شمالية.

وأشار رئيس الوزراء الياباني - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر عن دعمه القوي للجهود الرامية لحل هذه القضية، وذلك أثناء زيارته (كيشيدا) إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي.

وكانت مجموعة من أقارب المواطنين اليابانيين المختطفين قد زاروا مؤخرا الولايات المتحدة والتقوا بمسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الأمريكية وأعضاء بالكونجرس الأمريكي لطلب دعمهم في حل قضية المختطفين في أقرب وقت ممكن.

يشار إلى أن كوريا الشمالية كانت قد أقرت قبل أكثر من عقد من الزمان، بأنها اختطفت 13 مواطنا يابانيا أواخر السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، من أجل استخدامهم لتعليم جواسيسها اللغة والعادات اليابانية. وتم السماح لخمسة من هؤلاء المختطفين بالعودة إلى اليابان، وأصرت بيونج يانج على أن الثمانية الآخرين توفوا دون أن توفر أدلة مقنعة لليابان عن وفاتهم.

