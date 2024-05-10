حصاد جامعة حلوان الأسبوعى

تقدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بخالص التهنئة القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة المسيحيين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعيا الله أن تسود روح المحبة والإخاء بين المصريين جميعًا و أن تنعم مصر بالأمن والاستقرار.

واحتفلت جامعة حلوان بأعياد شم النسيم في احتفالية كبرى، برعاية وحضور الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وبحضور نواب ومستشاري رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، بكلية السياحة والفنادق تحت إشراف الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد الكلية، الدكتور سامح جمال وكيل الكلية.

كما هنأ رئيس جامعة حلوان، الدكتور كرم ملاك من كلية التربية الموسيقية والدكتور عبد اللطيف صبحي من كلية التربية الرياضية بالهرم، لاختيارهما ضمن أعضاء المجلس القومي للطفولة والأمومة، مشيدا بالخبرات والكفاءات العلمية المتميزة التي يتمتعان بها .

واستقبل رئيس جامعة حلوان، وفداً من جامعة 15 مايو، برئاسة الأستاذ ناجح جلال، رئيس مجلس الأمناء، والدكتور محب الرافعي، نائب رئيس الجامعة، لمناقشة سبل التعاون بين الجامعتين، ومناقشة آليات تحديث وتطوير مستشفي بدر الجامعي.

هذا وحصدت الطالبة علياء إبراهيم عبد الجواد بالفرقة الثالثة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي على الميدالية البرونزية في المسابقة القمية على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية للطالب والطالبة المثالية التي نظمتها جامعة الفيوم.

كما انعقدت فعاليات المؤتمر التاسع لكلية الحقوق جامعة حلوان تحت عنوان " الأطر القانونية للأمن السيبراني في ضوء رؤية مصر 2030 " وذلك بمشاركة نخبة من رجال الفقه والقضاء المتخصصين من مصر والوطن العربي.