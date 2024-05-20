"قفزت من الطابق الخامس".. نهاية مروعة لفتاة سودانية صماء بمنطقة عين شمس

أقدمت فتاة من ذوى الهمم "صماء" على التخلص من حياتها من بلكونة شقتها بمنطقة عين شمس.

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من الأهالى بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة القسم ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وعثر على جثة فتاة سودانية عمرها ، 15 سنة ، مصابة بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

وبعمل التحريات تبين سقوطها من الطابق الخامس، وبمناقشة أسرتها قالوا أن الفتاة من ذوى الهمم "صماء" وكانت تريد النزول للشارع لكن خافوا عليها من عدم قدرتها على العودة خاصة أنها لا تستطيع التحدث ، وقاموا باخفاء مفاتيح الشقة عنها فقامت بالقفز من البلكونة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.